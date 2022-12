Tchad : des ambulancettes pour appuyer des centres de santé au Ouaddaï

L'ONG Base a offert des ambulancettes, communément appelées « barbara », destinées aux centres de santé de la localité.



En effet, cinq zones de responsabilité du district sanitaire d’Abougoudam ont reçu au courant de la semaine, des ambulancettes. C'est un don de l’ONG Base, en partenariat avec Women hop international.



La remise de ces moyens roulants a eu lieu au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux du district sanitaire d’Abougoudam. Elle était présidée par le sous-préfet d'Abougouadam rural, Ousmane Djibrine Nassour. Ces moyens logistiques vont servir dans cinq centres de santé, dans le district d'Abougouadam, notamment Chamam, Marchoud, Awigine, Rimelé et Mourdigine.



Le médecin chef de district, Dr Hassan Moussa, s'est réjoui de ce don, qui selon lui, va faciliter l´accès au service de soins à la population en général, et à la mère et à l’enfant, en particulier. Le représentant du délégué sanitaire, Roudouane Hissein Moukhtar a remercié l'ONG Base pour son appui au gouvernement tchadien.