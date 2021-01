Tchad : des animateurs d'éducation physique et sportive formés aux Mayo Kebbi Ouest

La délégation de la jeunesse et des sports du Mayo Kebbi Ouest a formé 37 jeunes animateurs communautaires d'éducation physique et sportive dans la province. Cette école de savoir qui est la quatrième édition s'est déroulée pendant 45 jours. Elle a été ponctuée de la théorie et de la pratique.



Selon les responsables de cette initiative, la pratique du sport est rendue obligatoire pendant les brevets d'étude fondamentale depuis 2014. L'objectif de cette formation est d'augmenter le nombre des maîtres de sports dans la province et surtout sur le terrain dans les différents établissements scolaires.



À Pala, la formation se déroule annuellement depuis quatre ans. Les lauréats de cette édition ont reçu leurs attestations de fin de formation à la maison de la culture de Pala ce jeudi 14 janvier à l'occasion d'une cérémonie présidée par le délégué en charge des sports du Mayo Kebbi Ouest, Teboube Wasseri François.