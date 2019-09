Tchad : des armes de guerre rendues volontairement par des villageois à l'Est

La population du village Kharma, situé à une soixantaine de kilomètres au Sud d'Abéché, a restitué ce vendredi 13 septembre 11 armes à feu au sultan du Dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi.



La restitution des armes fait suite à l'appel lancé par les autorités afin de désarmer les civils.



De nombreux villageois ont pris par à la cérémonie de restitution des armes.



Les armes sont de différents calibres, notamment des AKM, Pans et kalachnikovs.



"Nous avons remis ces armes de notre plein gré pour contribuer à la stabilité et à la quiétude dans notre pays", a indiqué le chef du village Kharma, Mahamat Ali Senoussi.



Le chef de canton Marfa, Abdaldjalil Tahir Abdaldjalil a rappelé que cette restitution intervient après plusieurs séances de sensibilisation et de rencontres organisées avec les administrés.



Il a rassuré qu'il poursuivra son travail de sensibilisation jusqu'à ce que tous ceux qui détiennent les armes dans le canton Marfa puissent les rendre aux autorités compétentes.



Réceptionnant les armes de guerre, sa majesté le sultan du Dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Madhi a remercié la population du village Kharma pour ce geste qu'il a qualifié de louable et salutaire.



"La sécurité des personnes et de leurs biens relève de la compétence de l'État et aucun civil n'a le droit de détenir une arme à feu", a souligné le sultan.



Le préfet du département de Ouara, Abakar Maïna Mahamat, a invité la population de tous les cantons du Ouaddai à suivre l'exemple du village Kharma pour que l'opération de désarmement des civils puisse se dérouler dans des bonnes conditions.