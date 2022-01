Tchad : des arrestations à Pala suite à un mouvement d'humeur

Des jeunes conducteurs de moto-taxi ont exprimé leurs mécontentement suite à la fermeture du bureau de leur groupement ce vendredi 14 janvier en fin d'après-midi à Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest. C'est lors de la tenue d'une rencontre d'information d'arrêt momentané des activités qu'ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes par la police nationale.



Le bureau des conducteurs de moto-taxi du groupement Outo Kiki a été fermé de force par les agents de sécurité, le carré Zaïre étouffé de gaz lacrymogène, tandis que des pneus ont été brûlés sur la voie publique et la circulation a été rendue difficile, sans oublier les jets de pierres sur l'axe du côté Est de l'hôpital provincial de Pala.



Les personnes arrêtées sont gardées au commissariat de sécurité publique de Pala. L'affaire est entre les mains des autorités administratives et judiciaires.



Le groupement Outo Kiki a reçu son autorisation de fonctionner de la part du sous-préfet de Pala rural. Une semaine plus tard, l'autorisation a été annulée et les membres sommés d'arrêter les activités de moto-taxi dans la ville de Pala. Ce volt-face est à l'origine du bras de fer depuis quelques jours.