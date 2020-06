Tchad : des ballons et cache-nez offerts à 15 écoles de foot d'Abéché

Le nouveau délégué à la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Ouaddai, Mahamat Tahir Annour, a visité samedi le stade de la ville pour s'enquérir des réalités et découvrir la nouvelle pelouse synthétique, octroyée par l'instance de football par le biais de la Fédération tchadienne de football association. Il a aussi constaté quelques manquements au stade municipal.



Le président de La Ligue provinciale du football du Ouaddai, Mahamat Daoud Kherdja, a remercié le nouveau délégué pour son déplacement. Il a expliqué que le délégué est le relais entre la Ligue provinciale et le ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi.



Mahamat Daoud Kherdja a demandé au délégué de plaider auprès du ministère face aux manquements constatés au stade municipal d'Abéché, notamment le délabrement des tribunes, la dégradation du mur entourant le stade ainsi que les portes d'entrée en mauvais état.



Le délégué Mahamat Tahir Annour a indiqué que l'objectif de sa visite au stade vise à s'enquérir des réalités du terrain. Le délégué a remis des cache-nez et ballons aux différentes écoles de football de la ville d'Abéché.



D'après lui, son institution ne doit pas rester indifférente face au Covid-19 qui fait des ravages dans le monde. "Nous avons un grand défi à relever, levons-nous comme un seul Homme contre la pandémie de Covid-19", a-t-il souligné.



Mahamat Tahir Annour a également adressé ses encouragements au football féminin. Selon lui, la pratique du sport entre directement dans le cursus scolaire et permet le maintien d'un équilibre pour l'organisme, en faveur de la santé humaine. De même, la pratique du sport par une fille ne doit pas être un tabou.



Il a réitéré son engagement personnel à développer le milieu sportif féminin dans la province du Ouaddai.



Une représentante de l'équipe de football féminin du Ouaddai a remercié les autorités pour l'intérêt porté au sport féminin.