Tchad : des braconniers appréhendés par les agents de sécurité à Am-Timan

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a présenté à la presse, des braconniers appréhendés par les forces de défense et de sécurité. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce 22 avril au gouvernorat.



Au cours de leurs missions de routine pour la protection de l'environnement, les forces de défense et de sécurité ont appréhendé huit braconniers qui opèrent dans la réserve de faune du Parc national de Zakouma.



Ces malfrats ont tué plusieurs animaux sauvages, notamment des gazelles, des chacals, des phacochères et autres. La viande est ensuite séchée avant d'être mise au marché pour la consommation. Pour tuer les animaux, ils utilisent des produits chimiques hautement toxiques qu'ils mettent dans les mares en cette période de chaleur où les eaux sont en voie de tarissement.



Le gouverneur de la province du Salamat Abdoulaye Ibrahim Siam, a demandé à la population d'être très vigilante et d'éviter la consommation de viande issue du braconnage. Il poursuit que les auteurs et leurs complices seront remis à la justice pour répondre de leurs actes.