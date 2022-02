Tchad : des braqueurs dérobent plus de 30 millions de FCFA au Salamat

L'insécurité endeuille des familles dans la province du Salamat. Des paisibles citoyens, à bord d'un véhicule de transport, ont été malheureusement la cible d'un groupe des coupeurs de route bien équipés.



Ce dimanche 20 février 2022, à la veille de la venue du ministre de la Défense nationale à Am-Timan, un véhicule transportant des commerçants, en provenance de la localité de Roro, située dans la province de Moyen-Chari, à plus de 100 km au sud d'Am-Timan, est attaqué par des coupeurs de route bien armés qui se déplacent à bord d'un véhicule de marque Toyota non immatriculé.



Les faits se sont déroulés à 50 km sur la route allant vers Am-Timan. Les victimes sont majoritairement des commerçants qui vont à Roro pour acheter du cheptel destiné à l'exportation. Selon certaines sources, le groupe des coupeurs de route a ouvert le feu sur les passagers. Le gendarme, parti d'Am-Timan pour escorter le véhicule de transport, a brillamment riposté contre les agresseurs. Il a pu tuer un coupeur de route et a blessé un autre, avant d'être à court de munitions.



D'autres sources parlent d'une panne au niveau du fusil. Il était à deux doigts de sauver les passagers si ce n'est ce problème qui a renversé la situation. Lorsqu'ils ont senti que le côté adverse ne riposte plus, ils sont revenus vers leur véhicule pour récupérer le corps de leur compagnon ainsi que le blessé, avant de venir abattre le gendarme, dévaliser les passagers et disparaître avec plusieurs dizaines de millions de FCFA.



Certaines personnes font savoir que c'est de plus de 30 millions qui ont été emportés par ces coupeurs des routes. Pour l’heure, les éléments de forces de défense et de sécurité sont à leurs trousses.