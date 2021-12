Tchad : des centres intégrés multisectoriels pour les femmes victimes des VBG

Dans le cadre des 16 jours d'activismes contre les violences basées sur le genre (VBG), le ministère de tutelle appuyé par l'UNFPA/Tchad a construit 3 centres intégrés multisectoriels à N'Djaména, à savoir : un centre intégré multifonctionnel au sein de l'hôpital de la mère et de l'enfant, un autre à l'hôpital Le Bon Samaratin de Walia et un dernier à l'hôpital Notre Dame des Apôtres.



La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Amina Priscile Longoh, a souligné que ces centres sont créés pour une prise en charge holistique des survivantes de victimes des VBG dans le domaine médical, psycho-social, juridique et leur insertion professionnelle.



"Nous aurons bien voulu inaugurer ces centres dans ces 16 jours d'activismes mais dommage que les travaux soient toujours en cours", a affirmé Amina Priscile Longoh. "D'ici la semaine prochaine, on pourra les inaugurer", précise-t-elle.



La ministre de poursuivre "qu'au fur et à mesure que les partenaires les appuient, ces centres seront également reproduits dans les provinces. Elle conclut que plusieurs ministères sectoriels (sécurité, santé) vont également mettre la main dans la pâte en disant "non" aux violences faites aux femmes.