Tchad : des céréales subventionnées vendues à la population du Mayo Kebbi Ouest

L'opération de vente subventionnée des céréales, à savoir des sacs de maïs et des sacs de riz, a débuté ce mardi 21 juin à Pala, dans le chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest. Ce sont 500 tonnes de céréales qui sont mises à la disposition de la population vulnérable, pendant cette saison des pluies.



La vente se fait au comptant et au prix de 12 500 FCFA pour le sac de riz de 50 kg, et de 10 000 FCFA, pour le sac de maïs de 100 kg. Tout cela se passe dans l'enceinte de l'ONASA de Pala. Le stock de 500 tonnes est réparti dans les cinq départements que compte la province du Mayo Kebbi Ouest (Mayo Binder, Lac-Léré, El-Ouaya, Nanaye et Mayo Dallah).



Le délégué en charge de l'agriculture de la province du Mayo Kebbi Ouest, Dorom Miabé Passem, a représenté le gouverneur à la cérémonie de mise en vente de ces produits agricoles. Il fait comprendre que ce soutien en nourriture, apporté à la population par les hautes autorités du pays, doit soulager les bénéficiaires. Pour lui, les commerçants ne doivent pas acheter pour aller mettre sur les marchés, afin de vendre plus cher.



La vente subventionnée de ces céréales dans le dépôt de l'ONASA de Pala, qui se déroule chaque année, au profit des couches vulnérables, crée toujours des incompréhensions entre la commission de vente et les bénéficiaires. C'est souvent la question de faveur accordée aux uns, au profit des autres, qui fait grogner certains bénéficiaires.