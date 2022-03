Tchad : des chroniqueurs sportifs formés au Mayo Kebbi Ouest

La ligue provinciale de football du MKO, en partenariat avec la Radio Soleil de Pala (RSP), forme des chroniqueurs sportifs en herbe. Le lancement de ladite formation a eu lieu ce mercredi 30 mars 2022 à Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest.



Ce sont plus d'une quarantaine des jeunes filles et garçons, engagés à suivre cette école du savoir qui est la première du genre dans la province. Une initiative qui vise à vendre l'image du football dans le MKO et du sport en général, vecteur incontournable d'union et de cohésion sociale.



Selon le président de la ligue provinciale de football du MKO, Tao Kebtanmy Job, à l'ouverture des travaux, le football, sport roi au monde, passionne de nos jours de plus en plus des jeunes qui, sur le terrain ou en dehors du terrain, veulent exprimer leurs joies, leurs émotions et se faire plaisir.



Pour le responsable de la ligue, beaucoup de jeunes s'engagent à animer les matches, mais ils sont limités par des connaissances appropriées dans le domaine et manquent de cadre idéal. C'est le vice-président provincial de la ligue de football du MKO, Dikbo Hubert qui dirige la formation en chronique sportive.