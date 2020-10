Tchad : des civils en colère manifestent contre un député venu en meeting

Des civils en colère ont exprimé leur mécontentement en fin de semaine dernière à Adde, une localité située à 75 km de Goz Beida, dans la province de Sila, suite à la visite d'un élu du peuple.



Ils se sont insurgés contre la venue du député du MPS et ancien secrétaire général adjoint du parti, Zakaria Mahamat Saleh, qui a fait le déplacement dans le cadre de la sensibilisation pour le processus de révision du fichier électoral.



Des jeunes hommes et femmes se sont violemment opposés à la tenue d'un meeting. Ils ont fait appel à un homme présenté comme un déséquilibré mental pour semer le trouble avec un couteau.



La population de la localité estime que le député de leur circonscription n'a rien fait pour elle malgré ses souffrances.



Des femmes qui se sont constituées en délégation pour accueillir le député à l'entrée de la ville ont été chassées par des jeunes, tandis que des repas et sucreries réservés pour l'accueil ont été emportés.



Le député a quitté la localité, escorté par des forces de sécurité.