Tchad : des concertations sur les actions prioritaires du PADLFIT à Laï

Un atelier d'information et d'échange sur les nouvelles approches du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad s'est tenu ce samedi dans la grande salle Jean Paul II de Laï.



Le but de cette assise est de discuter et de définir les actions prioritaires du projet PADELFIT à savoir : appui aux producteurs, réalisation des forages et centres culturels, appui à la finalisation du local de la mairie de Laï, hygiène, assainissement et appui à la viabilité des fermes intégrées de la province.



Pour le maire 1er adjoint de la ville, Yarna Debadé Martin, cette nouvelle approche permettra aux partenaires locaux de prendre une bonne position et de se mettre directement au travail.



Dans son intervention, le secrétaire général de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar, a indiqué que le PADLFIT est un programme qui nous concerne tous.



"Vous devez faire des propositions concrètes au sortir cet atelier afin de mettre en œuvre cette nouvelle approche", a conclu le secrétaire général de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar.