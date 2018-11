Tchad : des condamnations à perpétuité au cours de la session criminelle d'Ati

La session criminelle de la Cour d'appel de Mongo, siégeant à Ati, s'est tenue la semaine dernière dans le chef lieu de la province du Batha. Plusieurs dossiers ont fait l'objet d'un jugement et d'une condamnation.



Ouvrant l'audience solennelle de la session, le président de la Cour d'appel de Mongo, par ailleurs président de la cour criminelle, a tout d'abord rassuré les parties civiles que la cour statuera de manière juste dans les réquisitions.



Le procureur général de la cour d'appel de Mongo a affirme que la tenue de cette session est une prévision et une exigence de l'article 404 du Code de procédure pénale. "Monsieur le président de la cour, messieurs les conseils, messieurs les jures, l'occasion vous est offerte de prouver à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'aucune pression et qu'aucune pesanteur ne peuvent ou ne viendront ébranler votre conscience", a-t-il déclaré.



A l'issue du jugement, des condamnations ont été prononcées, notamment à sept ans d'emprisonnement ferme, et 500 000 Francs CFA d'amende dans une affaire de séquestration, détention arbitraire, et de coups et blessures volontaires mortelles. Des peines d'emprisonnements à perpétuité ont été prononcées pour deux cas d'assassinat.