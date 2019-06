Tchad : des consultations au gouvernorat du Ouaddaï pour préserver la paix

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou a présenté mardi ses voeux devant de nombreux responsables administratifs, militaires et religieux qui se sont réunis au gouvernorat à Abéché, à l'occasion de la fête de l'Aïd marquant la fin du ramadan.



Les chefs traditionnels et leaders religieux présents lors de la rencontre ont échangé avec les autorités provinciales sur la question des couloirs de transhumance pour les troupeaux de bétail, afin de permettre aux éleveurs de circuler sans que des dégâts répétitifs soient enregistrés.



Ramadan Erdebou a demandé à toutes les personnes qui veulent voir la province s'effondrer et le sang des paisibles citoyens couler, de revenir à la raison et d'abandonner les idées ethnocentriques qui plongent le Ouaddaï dans la défaillance.