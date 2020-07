Tchad : des coupeurs de route arrêtés au Mayo Kebbi Est

Quatre présumés coupeurs de route ont été présentés samedi à Guelendeng, chef-lieu du département de Mayo-Lémié, dans la province du Mayo-kebbi Est.



Ils ont été appréhendés après leur forfait sur un éleveur peul, dans la sous-préfecture de Nanguigoto.



Les forces de défense et de sécurité, dans le cadrée de leur mission de protection des biens et des personnes, sont parvenues à arrêter les quatre coupeurs de route opérant dans la sous-préfecture de Nanguigoto. Ils étaient en possession d’armes de fabrication artisanale, appelées communément « Gourloum ».



Le préfet du département de Mayo-Lémié, Djidda Djibrine Hissein Greinky, a présenté ces présumés coupeurs de route à la presse locale. Il a félicité les éléments des forces de défense et de sécurité pour avoir usé de tous les moyens possibles afin de mettre la main sur ces coupeurs de route qui nuisent à la politique de la liberté et de la quietude.



Le préfet Djidda Djibrine Hissein Greinky a saisi cette opportunité pour saluer la bonne collaboration entre les autorités administratives, les éléments des forces de défense et de sécurité, et la population.





Il a ensuite laissé entendre que désormais, tous les coupeurs de route, les trafiquants de drogue et les bandits de grands chemins le trouveront sur leur route. Selon le préfet, leur place n'est pas dans son département.



Après la présentation, les quatre présumés coupeurs de route ont été transférés à Bongor. Ils répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes.