Tchad : des danseurs du Lac accueillis au Mandoul pour la visite du président de transition

À l'approche de l'arrivée du président de transition dans la province du Mandoul, le gouverneur Dr. Adoum Fortey a accueilli ce 5 juin 2023 un groupe de danseurs traditionnels venant de la province du Lac. ​Plusieurs groupes de danses du Mandoul étaient présents pour accueillir leurs collègues du Lac.



Le comité d'organisation a mobilisé différentes couches de la population et des représentations folkloriques traditionnelles des six départements ont fait le déplacement à Koumra.



On constate que la ville est décorée avec le drapeau du Tchad, et plusieurs établissements scolaires sont occupés par des militaires.