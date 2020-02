Tchad : des désaccords au sein de la Fédération de basketball

Le conseiller juridique de la Fédération tchadienne de basketball (FTB), Doumalah Marsou Sidoine, et le médecin de la FTB, Madjidanem Prudent, ont fait mercredi un point de presse sur la crise qui sévit au sein de la FTB.



Ils ont rappelé que le bureau de la FTB a été élu depuis 2016 pour un mandat de quatre ans.



"Chacun ne doit intervenir que dans le domaine exclusif relevant de ses compétences et postes, conformément aux textes régissant la FTB. Des contrats de sponsoring ont été signés sans avis technique du département juridique alors qu’il revient à ce département de voir et analyser ce qui pourrait être utile afin d’éviter certains pièges pouvant porter préjudice à l’avenir", ont-il souligné.



"Quand nous demandons une explication par rapport à ce contrat de sponsoring, on nous brandit le mécénat et qu’il n’y a rien de concret. Est-il possible de vendre l’image quelconque d’une entreprise sans contreparties ? Qu’est-ce qu’on nous cache au juste ? Entre les Brasseries, les partenaires PEAK et la fédération, le jeu se trouve à quel niveau ? Nous vendons de ce fait leur image mais quelle est la contrepartie ? La Brasserie a remis un chèque de cinq millions FCFA dont personne n’est informé, à part le président. Qu’en est-il du département juridique ?", se sont interrogés Doumalah Marsou Sidoine et Madjidanem Prudent.



Selon eux, "le président de la fédération et le secrétaire général jouent les rôles respectivement dévolus aux autres membres et n’ont de ce fait aucun compte à rendre, car sans eux la Fédération ne saurait exister."



"La Fédération n’a pas un compte bancaire et seul le président utilise l’argent à sa guise sans aucune justification (...) La vision du président de la fédération est loin d’être celle de sauver le basketball tchadien, il a une ambition propre à lui et elle ne saurait tarder à se dévoiler. La prise en charge sanitaire des joueurs a été assurée par le médecin de l’équipe et la facture est jusqu'à là impayée pour une raison inavouée", ont ils ajouté.