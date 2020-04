Tchad : des dons de vivres distribués à des organisations féminines

La maison nationale de la femme, en parrainage avec le ministère de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, a remis samedi matin un don de vivres à des organisations féminines.



Plusieurs centaines de lots alimentaires ont été remis. Ils sont composés notamment de bidons d'huiles, pâtés, riz et sucre.



L'évènement a eu lieu en présence de la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Djallal Ardoune Khalil.



La directrice générale de la maison nationale de la femme, Amina Priscille Longoh a estimé qu'il s'agit d'une réponse sociale de son institution à l'endroit des femmes vulnérables, notamment en cette période de lutte contre la pandémie du COVID-19.



Elle a remercié la ministre en charge de la femme pour son soutien et son engagement ayant conduit à la réussite de cette initiative.



Amina Priscille Longoh a appelé les bonnes volontés à ne pas oublier les personnes vulnérables en cette période de crise.



La ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Djallal Ardoune Khalil a qualifié l'action de salutaire. Celle-ci mérite du soutien, a-t-elle dit, appelant les organisations féminines à s'entraider dans la mesure du possible.



Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance pour ce geste.