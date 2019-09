Tchad : des églises catholiques des provinces de l'Est en assemblée générale

L'église catholique paroisse Sainte Thérèse de l'enfant Jésus d'Abéché a servi de cadre aux membres des églises venus des différents secteurs et communautés de ladite paroisse à savoir du Sila, Wadi Fira et Ouaddai. Cette assemblée générale se tient du 25 au 29 septembre 2019 au sein de l'église catholique paroisse Sainte Thérèse de l'enfant Jésus d'Abéché.



À l'entame de cette assemblée générale, le révérend Père Kasereca Amini a fait une prière pour exhorter Dieu afin que cette assise finisse dans de bonnes conditions.



Le vice-président du comité d'organisation a, dans son mot d'ouverture, souhaité la bienvenue aux révérends pères, curés et vicaires, sans oublier les invités spéciaux venus de N'Djamena, les responsables de différents secteurs ainsi que les participants. Cette assemblée générale paroissiale 2019-2020 est placée sous le thème "accord de l'Etat tchadien avec le saint siège sur les textes juridiques".



Le curé de la paroisse Sainte Thérèse de l'enfant Jésus d'Abéché, le père Bernard Eliwo Ngonge a, dans sa déclaration officielle, indiqué que pour les personnes de foi, la seule perspective visée c'est celle de l'accès au royaume de Dieu. La question du vivre ensemble n'est pas passée inaperçue. "Il est possible de vivre ensemble et cherchons à être tout à tous", a-t-il déclaré.



En fraternelle communion, le vicariat de Mongo Henry Coudrey a écrit une lettre aux fidèles chrétiens présents à cette assemblée générale. "Agissez pour approfondir la vocation missionnaire de chaque baptisé avec la devise : Baptiser et envoyer l'église du Christ dans le monde", explique-t-il dans son courrier.