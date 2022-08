Tchad : des employés du secteur pétrolier menacent de faire grève

Par la voix de son secrétaire chargé des revendications et aux affaires juridiques, Issanwai Djimasra, la cellule syndicale des employés de la China National Petroleum Corporation International Chad (CNPCIC) menace de faire grève.



Selon Issanwai Djimasra, cela fait suite à la non satisfaction de leurs revendications, par la direction générale de la CNPCIC. « Ces revendications ont été assorties lors d’une assemblée générale en date du 23 juillet 2022 », relève-t-il.



Ces points de revendications sont entre autres, le départ du directeur des ressources humaines, Cai Min ; le non-respect du plan médical conformément aux dispositions de la convention collective ; l’annulation pure et simple de la lettre de sanction disciplinaire du SC de la cellule syndicale ; le non-respect du système de rotation 35/35 jours selon les termes du contrat de travail et la signature du nouveau projet de la convention collective d’entreprise 2022 lié au traitement salarial des travailleuses et travailleurs tchadiens.



Pour lui, ces revendications ont été déposées auprès de la direction générale en date du 02 août 2022. « Nous tendons une fois de plus la main en donnant encore six jours francs de préavis de grève, à compter du vendredi 19 août 2022 au vendredi 26 août 2022.



Passé ce délai, et si nos revendications ne sont pas prises en compte, nous serons dans l’obligation d’entrer en grève sèche, jusqu’à satisfaction le lundi 29 août 2022 », dit-il. La cellule syndicale dit être ouverte au dialogue et appelle ses camarades au respect sans condition des résolutions issues de l’assemblée générale.



Aussi, il est question de vigilance et de fermeté, au cas où la direction générale mettra des manœuvres de dissuasion.