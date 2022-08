Tchad : des employés nationaux du secteur pétrolier menacent de grève sèche

Parmi ses revendications, le personnel exige le départ du directeur des ressources humaines, le respect du plan médical, l'annulation pure et simple de la lettre de sanction disciplinaire du secrétaire général de la cellule syndicale, le respect du système de rotation 35/35 jours et la signature du nouveau projet de convention collective d'entreprise 2022.



Le personnel menace d'entrer en grève sèche à compter de lundi 22 août jusqu'à la satisfaction de ses revendications, selon Issangwaï Djimasra, secrétaire aux revendications et aux affaires juridiques de la cellule syndicale.