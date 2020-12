Tchad : des enfants orphelins et vulnérables reçoivent des cadeaux pour Noël

L'association des femmes engagées de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) poursuit son opération d'assistance aux orphelinats de la capitale à l'approche de la fête de Noël. Les membres de l'association se sont rendues vendredi à l'orphelinat Schalom dans le 6ème arrondissement et à la Fondation Nohotindoh dans le 7ème arrondissement.



​Les deux orphelinats ont bénéficié d'une assistance pour appuyer la prise en charge des enfants orphelins et vulnérables.



"L'année passée, nous vous avons invité au sein de notre siège de la CNPS pour fêter ensemble. Cette année, nous sommes venus chez vous pour voir nos enfants, là où ils dorment et pour partager avec vous le peu que nous avons", a déclaré la représentante des femmes engagées, Mme. Tchombi Rosine.



La présidente de l'orphelinat Shalom, Mme. Koumayo Marceline, a exprimé sa joie pour ces cadeaux qui vont permettre aux enfants de fêter.