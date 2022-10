Tchad : des enquêtes judiciaires ouvertes pour faire la lumière sur les évènements du 20 octobre

Le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice, Mahamat Saleh Ben Biang, a rendu public l'arrêté portant ouverture des enquêtes à la suite des manifestations meurtrières du 20 octobre 2022.



Les magistrats du parquet d'instance et d'instruction des Tribunaux de grande instance de N'Djamena, Moundou, Doba et Koumra sont requis à l'effet d'ouvrir des enquêtes et d'ordonner des poursuites à l'encontre de toutes les personnes, civiles et militaires impliquées, à l'occasion des évènements du 20 octobre 2022, ayant entrainé mort d'hommes, blessures et destruction des biens.