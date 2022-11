Tchad : des études de faisabilité d'une nouvelle raffinerie pour pallier la pénurie de gaz

"Dans l’optique d’améliorer toujours les conditions de vie des populations, une solution sera trouvée pour pallier les pénuries périodiques de gaz domestique et de certains produits pétroliers. Le Gouvernement s’attellera à finaliser les études de faisabilité d’une seconde raffinerie et de lancer sa construction", a annoncé ce 3 novembre le premier ministre Saleh Kebzabo, lors de la présentation du programme de politique générale du gouvernement.



Cette future raffinerie permettra au Tchad de demain "d’être plus indépendant sur le plan énergétique et en particulier en termes d’approvisionnement du marché intérieur en gaz domestique, en produits pétroliers ainsi qu’en production de bitume et d’engrais".