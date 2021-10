Tchad : des étudiants saisissent l’arme, la moto et le téléphone d’un agent de renseignement

N'Djamena - Des étudiants en colère ont intercepté un agent de renseignement et saisi plusieurs de ses effets ce 11 octobre au campus universitaire d’Ardep Djoumal. Les étudiants ont protesté au cours de la matinée contre l’exclusion de trois des leurs de l’Université de N’Djamena.



Parmi les effets saisis figure une arme, un smartphone et une moto. Ils ont été déposés au bureau du secrétaire exécutif du syndicat étudiant.



Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour contenir le mouvement de colère. Le calme est revenu au sein du campus en fin de matinée.



Le président de l'Université de N'Djamena, Mahamat Saleh Daoussa Haggar, a annoncé le 4 octobre l'exclusion définitive de trois étudiants de l'Université de N'Djamena. Il leur est reproché la perturbation des activités académiques. Il s'agit de deux étudiants en 3ème année de philosophie et un étudiant en 3ème année de STIC.