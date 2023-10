Tchad : des ex-politico-militaires promeuvent la paix dans le Ouaddaï

Une délégation des anciens exilés politico-militaires de la province du Ouaddaï, signataires de l'accord de Doha, dirigée par le coordinateur général Abdoulaye Malik Adam, est arrivée à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, le 30 octobre 2023.



La délégation se compose de quatre mouvements, notamment le Mouvement de l'Union des Forces pour le Changement et la Démocratie (UFCD), dirigé par le coordinateur général Abdoulaye Malik Adam, ainsi que du Dr Abdelkhadir et Chérif Haggar, le Mouvement du Front Populaire pour la Libération du Tchad (FPLT), représenté par le colonel Ahmat Younous Souleyman, le Mouvement National pour la Démocratie et le Développement, représenté par Ahmat Mahamat Gamar.



À son arrivée, la délégation a été chaleureusement accueillie par de nombreux parents, familles, amis et militants de leurs partis à la sortie ouest de la ville d'Abéché. Les cadres politico-militaires et les conseillers nationaux se sont ensuite rendus pour une visite de courtoisie au gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleymane.



Lors de cette visite, les cadres politico-militaires ont expliqué au gouverneur que leur présence vise à contribuer au développement socioéconomique, éducatif et sanitaire de la région, ainsi qu'à promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre les différentes communautés du Ouaddaï.



Ils ont également exprimé leur gratitude envers les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la Transition, pour avoir facilité leur retour au pays, grâce au protocole d'accord conclu à Doha, au Qatar, avec les politico-militaires.



Par ailleurs, ils ont appelé les autres exilés qui restent encore éloignés du pays, à saisir la main tendue par le chef de l'État et à rentrer pour participer activement au développement du Tchad à l'ère de la refondation. Le gouverneur du Ouaddaï, Bachar Ali Souleymane, leur a souhaité un bon retour chez eux, tout en les remerciant pour leur implication lors de l'accueil du président de Transition à Abéché.



Il convient de noter que les chefs des différents mouvements d'anciens exilés prévoient de se rendre dans les régions rurales du Ouaddaï, pour transmettre leur message de paix à la population locale.