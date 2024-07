Tchad : des femmes médiatrices formées pour la prévention des conflits

La Coalition des Femmes Tchadiennes Médiatrices pour la Paix Durable au Tchad (CFTMPD), en collaboration avec l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), a organisé un atelier d'information sur le cadre normatif de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité du Conseil de Sécurité des Nations Unies, et de formation des femmes en techniques de prévention, de gestion et de médiation des conflits communautaires.



Le lancement a eu lieu le 2 juillet 2024, dans un centre de la place, en présence de la maire 3ème adjointe de la ville de N'Djamena.



Dans son allocution, la maire 3ème adjointe, Madjibey Joëlle, a rappelé que cet atelier est une opportunité de renforcer les capacités techniques des femmes - sentinelles de la paix - pour une participation effective et efficace dans les mécanismes et le processus de prévention et de gestion des conflits communautaires, favorables à la cohésion sociale et à la paix durable.



Elle a souligné l'importance pour les femmes d'être informées sur le cadre normatif de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité du Conseil de Sécurité des Nations Unies, et d'être mieux outillées pour réaliser des analyses stratégiques et pertinentes des différents types de conflits communautaires, et assumer leurs devoirs de citoyennes dans la recherche, le maintien et la promotion de la paix durable au Tchad.



Par ailleurs, elle a également rappelé que cet atelier a pour vocation d'œuvrer en faveur de la paix, en pacifiant les rapports entre les acteurs de la vie publique et privée, tant au niveau local que national, à travers la médiation inter-communautaire et politique. La formation des formatrices nationales aura pour charge de former des médiatrices locales, au niveau des provinces.



L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités techniques des femmes au niveau local, pour une participation efficace dans les processus de prévention et de gestion des conflits communautaires, favorable à la cohésion sociale et à la paix durable. Il faut souligner que certaines femmes sont venues de différentes provinces du Tchad pour assister à cet atelier.