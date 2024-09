Tchad : des femmes mobilisées contre le paludisme et les inondations en distribuant des moustiquaires

L'Association des femmes pour la lutte contre le mariage précoce et la mortalité maternelle et infantile, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, a procédé, hier mercredi 18 septembre 2024, à la distribution de moustiquaires aux personnes démunies du quartier Ndjari dans le 8ème arrondissement.



Dans son discours de circonstance, la présidente de l'Association, Souraya Moukhtar Mahadi, a souligné que cette action de distribution de moustiquaires aux personnes démunies, victimes des inondations de cette année, permettra aux familles dans le besoin, de se protéger contre le paludisme et d'autres maladies durant la saison des pluies.



Ce geste a été rendu possible grâce à l'appui du ministère de la Santé publique, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, qui affecte durement la population.



Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance pour cet acte de bienfaisance de l'Association et du ministère de la Santé, qui ont pensé aux personnes démunies en cette période difficile marquée par les inondations. « Cela nous soulage en ces moments difficiles », a déclaré l'un des bénéficiaires.



L'Association a pour objectif d'aider les femmes et de promouvoir la lutte contre le mariage précoce, ainsi que la mortalité maternelle et infantile