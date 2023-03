Tchad : des femmes se forment à l'entrepreneuriat lors de la Senafet à Sarh

La ville de Sarh accueille la 33ème édition de la Senafet, un événement dédié à l'entrepreneuriat féminin.



A cette occasion, de nombreuses femmes et filles ont saisi cette opportunité pour renforcer leurs compétences et se lancer dans l'entrepreneuriat. Plusieurs ateliers ont été organisés pour les former dans divers domaines tels que le tissage, la teinture, la fabrication du savon liquide et de toilette, la transformation de manioc en poudre, entre autres.



Les participantes se sont réparties en groupes, pour suivre les différentes formations et ont pu bénéficier de l'expertise des formateurs présents. Cette formation leur permettra de mieux maîtriser les différentes techniques et de les mettre en pratique dans leurs futurs projets entrepreneuriaux.



Cependant, le financement reste un défi de taille pour ces femmes et filles qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Bien qu'elles aient acquis des compétences, sans financement, il leur sera difficile de mettre en pratique leurs idées et de concrétiser leurs projets.



Il est donc crucial que des mesures soient mises en place pour leur permettre d'accéder à des financements, et de bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation de leurs projets. Les participantes ont exprimé leur souhait de voir l'Etat et les institutions de financement, s'impliquer davantage pour soutenir l'entrepreneuriat féminin.