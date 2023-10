Tchad : des festivités exceptionnelles annoncées pour la 5ème édition du Festival Dary

Cette édition, prévue pour se dérouler du 23 décembre 2023 au 20 janvier 2024, se caractérise par une internationalisation accrue, avec la participation de délégations de dix pays de la Communauté des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et d'autres pays avec une forte diaspora.



Lors de la présentation, le ministre a rappelé le succès de la 4ème édition du Festival Dary, qui a attiré plus de 550 000 visiteurs et créé plus de 2 000 emplois directs. Des innovations telles que des prestations artistiques des provinces, un concours d'art culinaire et l'élection de Miss DARY ont marqué cette édition.



Abakar Rozzi Teguil a souligné l'importance de cet événement comme facteur de cohésion et de dialogue interculturel. Pour la 5ème édition, les organisateurs collaboreront étroitement avec les agences de voyages pour encourager la venue de groupes touristiques. Les élèves, étudiants et jeunes auront également une programmation adaptée à leurs besoins.



Le ministre a appelé les partenaires techniques et financiers, les sponsors et les médias à soutenir cet événement culturel et a encouragé les provinces à mobiliser leurs ressources pour faire de cette édition un succès international.