Tchad : des guides aptes à transformer des déchets en meubles

La formation des guides en transformation de pneus usés en meubles, amorcée il y a un mois, est close depuis hier, 28 novembre 2022. Les participantes se disent capables de mettre en application la formation.



« J'étais passionnée de tout ce qui est transformation. Je suis prête à mettre en application ce que j'ai appris », annonce Marina, une participante. Victoria, quant à elle, est plus motivée dès lors qu'elle sait que « le déchet génère de l'argent ».



Motivation financière, passion pour la transformation, Marina, Victoria et leurs amies envisagent de créer un atelier propre aux guides. Un atelier où « les partenaires doivent investir », sollicite Victoria.



L'atelier Noudji art et décor, qui a même formé les filles déjà « est à leur disposition pour des conseils », annonce la fondatrice Pitimbaye Sylvie. « Nous n'allons pas nous arrêter là. Il y aura un suivi », promet le commissaire international de la société des scouts du Tchad Allah-Hassem Nayam. Autrement, un appui financier est envisageable.