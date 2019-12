Tchad : des incendies causent de graves dégâts dans un village de la province du Salamat

Le secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha s'est rendu ce mercredi 4 décembre au village Amkiféou pour faire la constatation des dégâts causés par des incendies survenus le 21 novembre et le 1er décembre 2019.



Situé à 100 kilomètres au sud d'Am-Timan dans le canton Salamat 1, sous-préfecture de Djouna, département du Bahr-Azoum, le village Amkiféou a subi des graves dégâts suite aux incendies qui ont détruit plusieurs cases.



Après l'incendie du 21 novembre, un deuxième incendie toujours d'origine inconnue, a ravagé une partie importante du village. 307 cases et des centaines de sacs de mil ont été calcinés par les flammes. Les pertes sont estimées à 19 millions de FCFA.



Ces incendies qui ont dépourvu 148 ménages d'abri, ont entrainé le déplacement du secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha représentant le préfet dudit département, à Amkiféou.



Il est accompagné de la déléguée de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Fatma Ali Ousmane, et du commandant de la compagnie de la gendarmerie, Mahamat Azène Issakha. Le sous-préfet de Djouna, Moussa Ali Yaya et le chef de canton Salamat 1, Ammar Mahamat Ali, étaient aussi présents aux côtés des sinistrés.



Lors de son intervention, la déléguée provinciale de la femme, Fatma Ali Ousmane a rassuré la population qu'elle rendra compte à ses supérieurs hiérarchiques du constat fait lors de ce déplacement.



Prenant la parole au nom gouverneur du Salamat, le secrétaire général du département de Bahr-Azoum Djido Ali Abatcha a compati avec les sinistrés avant de déplorer la situation qu'ils vivent actuellement. Pour finir, il a fait savoir à la population que les doléances seront transmises au Gouvernement et aux personnes de bonne volonté.