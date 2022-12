Tchad : des individus traqués et retrouvés après le vol de 114 bœufs à Mangalmé

Après cinq jours de recherche en brousse, le gouverneur de la province du Guera, Dr Adoum Forteye Amadou, accompagné des différentes unités des forces de défense et de sécurité, a réussi à mettre la main sur les présumés voleurs qui ont emporté 114 têtes de bœuf d'un éleveur, dans le département de Mangalme.



Il s’est dit satisfait du travail accompli, et a remercié les forces de défense et de sécurité, avant de mettre en garde toute personne qui cherche à porter atteinte à la vie des citoyens.



Le gouverneur de la province du Guera, Dr Adoum Forteye Amadou, a appelé les responsables judiciaires à faire leur travail pour que ces actes ne se répètent plus.



Il a en outre tenu une rencontre avec tous les chefs de canton. Enfin, il les a exhortés à être vigilants.