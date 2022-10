Tchad : des inondations menacent la capitale d'ici fin octobre avec la crue (Agence météo)

Durant la période allant du 23 septembre au 13 octobre 2022, l'Est du Tchad pourrait enregistrer des séquences de jours froids allant jusqu'à -2 degrés de la normale climatologique. Hamit Abakar Souleyman a révélé que d'ici le 20 octobre prochain, des crises pourraient affecter la ville de N'Djamena par rapport à ces périodes de crue.



Les impacts prévus sont entre autres : la forte probabilité d'inondations par endroit, la prolifération des maladies telles que le paludisme et le choléra, la prolifération des maladies du bétail, la prolifération des ennemis des cultures, les baisses de rendement et surtout la probabilité de baisse de production.



Hamit Abakar Souleyman a exhorté la population à une vigilance afin de se protéger et protéger aussi ses biens matériels. Au vu des dommages collatéraux prévus par la météo, il invite tous ceux qui habitent aux abords des fleuves à quitter provisoirement.