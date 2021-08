Tchad : des instructions pour une veille épidémiologique permanente sur le bétail

Pour éviter la propagation des maladies, le ministre rappelle qu'une veille épidémiologique permanente doit être maintenue dans différentes délégations, à travers différents secteurs départementaux et postes vétérinaires.



Le ministre a aussi mis l'accent sur les investigations épidémiologiques qui doivent être menées par les délégations concernées et des prélèvements pour envoyer à l'IRED pour confirmation. Après approbation du diagnostic, les informations doivent être remontées aux éleveurs, accompagnées des prescriptions des médicaments adéquats pour les traitements de ces animaux malades.



La prescription à titre préventive et les vaccinations des animaux contre les maladies telluriques et autres, doivent également être conseillées aux éleveurs.



Dr. Abderahim Awat Atteib n'a pas manqué de souligner aussi l'importance de lutter contre les vecteurs des maladies animales telles que les tiques, mouches tsé tsé ainsi que les risques liés à l'utilisation des intrants vétérinaires prohibés pour traiter les animaux, à travers des campagnes de sensibilisation intenses.