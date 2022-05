Tchad : des intellectuels arabophones se désolidarisent des manifestations du 14 mai

Avoir une « position nationale responsable et courageuse face à la situation actuelle » que traverse le Tchad, est l’objectif de cette communication. Le président du cadre justifie sa position en "croyant en la responsabilité nationale" et se disant "conscient de la nécessité d'instaurer la sécurité, la stabilité et la coexistence pacifique au Tchad".



Le Cadre national "confirme à l'opinion publique locale et internationale l'innocence des arabophones des accusations portées contre eux concernant les événements malheureux et le sabotage survenus le 14 mai 2022". Dr. Talha Daoud Badour condamne fermement l'atteinte aux biens privés et publics commis par certains intrus et saboteurs avec des agendas cachés.



Le président d’affirmer que le Cadre national des intellectuels arabophones au Tchad n'a autorisé personne à parler en leur nom en tant qu'arabophones. "Quiconque a parlé au nom des arabophones ne représente que lui même et assumera toute responsabilité de ce qui adviendrait", a-t-il dit.



Le Cadre national des intellectuels arabophones au Tchad réaffirme son soutien au Conseil militaire de transition dans sa quête incessante d’instaurer la sécurité et la stabilité au Tchad. Il lance un appel à tous les tchadiens des différents bords, les appelant à être responsables dans l’intérêt suprême du pays et à travailler ensemble pour la sécurité, la stabilité et la coexistence pacifique entre toutes les couches de la société.