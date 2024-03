Tchad : des jeunes apportent leur soutien aux blessés des violences de Tileguey

Une dizaine de blessés, actuellement hospitalisés au Centre Hospitalier et Universitaire d'Abéché, ont reçu chacun une enveloppe contenant une aide financière de la part de l'association Avenir des Jeunes du Ouaddaï. Cette action a été menée en présence du directeur général adjoint du CHU d'Abéché, accompagné de son équipe, ainsi que du délégué en charge de la jeunesse du Ouaddaï et des membres de l'association.



Le président de l'association, Ousmane Abdelrahim, a souligné l'importance de cette assistance financière pour soutenir les victimes du conflit et a exprimé sa tristesse face à cet événement douloureux qui a endeuillé de nombreuses familles. Il a également salué l'intervention rapide du gouvernement, notamment celle du Ministre de la Sécurité Publique, Mahamat Charfadine Margui, qui a pris des mesures immédiates pour résoudre la situation.