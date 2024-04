Tchad : des jeunes de Ngorkosso réagissent aux dissensions autour du comité de gestion des 5%

Le président de la plate-forme des associations des jeunes de Ngorkosso, Koulambadel Madjitoloum Basile, a animé un point de presse ce 18 avril 2024 à Bénoye.



Il s’est agi pour ce dernier de dénoncer un des points de la résolution, au sortir de l’assemblée générale des jeunes de la province du Logone Occidental, tenue du 12 au 13 avril 2024 à Moundou. Ce point demande le départ de Me Ndilhornom Banhoudel Osée, représentant élu des jeunes au sein du comité de gestion des 5% de la province du Logone Occidental.



Pour les jeunes de Ngorkosso, ce point n’avait pas été inscrit dans l’ordre du jour de l’assemblée générale, dont les objectifs ont été bien définis et connus de tous.



Ils disent ne pas se reconnaître dans ces manœuvres qu’ils qualifient de bas étage, et informent l’opinion nationale et internationale du caractère non consensuel de ladite résolution, dont l’exécution engendrerait des conséquences incalculables.



Pour le président de la plate-forme des associations des jeunes de Ngorkosso, les raisons avancées pour demander le départ de Me Ndilhornom Banhoudel Osée sont erronées et non fondées. Pour lui, le département de Ngorkosso est réfractaire à cette résolution qui n’est rien d’autre qu’un ragoût infect.



« Le département de Ngorkosso et les jeunes rejettent en bloc cette résolution et se rangent derrière Me Ndilhornom Banhoudel Osée, comme leur représentant légal jusqu’à preuve de contraire ».