Tchad : des jeunes de la société civile qui ont soutenu le CMT se disent abandonnés

Malgré des "sacrifices" pour soutenir le CMT, Sidick Sougui Lony affirme que les organisations des jeunes n'ont à ce jour bénéficié d'aucun accompagnement de l'État ou des partenaires. Il appelle les autorités à accorder une attention particulière aux organisations des jeunes de la société civile.



"Les différentes organisations des jeunes et de la société civile se sont publiquement positionnées derrière vous en appelant toute la classe politique tchadienne, les organisations de la société civile ainsi que les personnes ressources à enterrer la hache de guerre et à s'investir pour une transition apaisée", explique Sidick Sougui Lony dans une déclaration adressée au président du CMT.



"Les leaders des organisations des jeunes et de la société civile ont contribué à l'apaisement du climat socio-politique du pays. Nous avons dit non à l'instrumentalisation des jeunes dans les marches des parties politiques tout en appelant ces derniers à apporter un soutien indéfectible au CMT", affirme Sidick Sougui Lony.



Et d'ajouter : "il y a des personnes qui hier étaient contre le CMT, qui souhaitaient le pire pour les tchadiens, et qui sont aujourd'hui glorifiées et récompensées par les autorités (échelons, postes, moyens financiers, financements de projets)".



"Si vous ne faites pas quelque chose pour redresser la barre, un jour vous risqueriez d'avoir tous les leaders des organisations des jeunes et de la société civile contre le CMT", prévient Sidick Sougui Lony.