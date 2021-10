Tchad : des jeunes décernent une attestation honorifique au directeur de la gendarmerie

Au regard des efforts fournis par la gendarmerie nationale, un groupe de jeunes des quartiers environnants de N'Djamena a décerné une attestation de remerciement au directeur général de la gendarmerie nationale, le général Djontan Marcel Hoinatï pour le travail réalisé dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens.



"Celui qui ne remercie pas l'homme ne remercie pas le Créateur de l'homme. Nous, jeunes des quartiers environnant de N'Djamena, présentons nos sincères remerciements et notre haute considération pour les efforts que vous déployez dans le domaine de la sécurité au Tchad, surtout dans la capitale", mentionne l'attestation.



"Cet acte traduit votre volonté de sécuriser la population et d'assurer sa quiétude. Tout le monde est témoin de vos œuvres. Qu'Allah vous préserve en vue de servir la nation et les citoyens", ajoute l'attestation.



Ex-directeur général de la police nationale en 2013, le général Djontan Marcel Hoïnati a été nommé depuis le 3 janvier 2020 à la tête de la gendarmerie nationale par le défunt Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno.