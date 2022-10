Tchad : des jeunes demandent un arbitrage pour la désignation de leurs représentants au CNT

Les jeunes participants aux assises nationales déplorent les différentes déclarations qu'ils jugent tendancieuses et de nature à saper la solidarité en milieu jeune.



Selon eux, le ministère de la Jeunesse et du Leadership entrepreneurial -qui est intervenu pour une sortie de crise- "ne doit que jouer le rôle de conseiller dans la présente situation et ne peut en aucun cas se donner les prérogatives de gestion des résolutions du dialogue qui sont souveraines et exécutoires". Ainsi, "il ressort du choix consensuel de la corporation jeunesse que la situation actuelle que traversent les jeunes est liée au déficit de communication et d'organisation des jeunes par le CNJT".



Les jeunes participants aux assises nationales appellent à une assemblée générale afin qu'un consensus soit dégagé. Au cas contraire, ils appellent à soumettre la liste des candidats au Présidium et à la Présidence de la république pour arbitrage.