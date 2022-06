Tchad : des jeunes dénoncent leur manipulation et rallient le parti UNDR

Le représentant du groupe de militants ralliés, Chindang Nicolas, a justifié ce choix en critiquant l'utilisation de la jeunesse comme bouclier par certains leaders politiques.



"Beaucoup de vies ont été fauchées dans des luttes violentes qui malheureusement n'ont porté aucun fruit", a-t-il dit.



"Notre adhésion au parti UNDR, c'est notre façon à nous de dire non à la violence, non à l'injustice et non à la manipulation de la jeunesse. Il est temps que la jeunesse se reveille et pense à la reconstruction de ce beau pays. Nous sommes les partisans de la non-violence et nous estimons que ce pays se redressera grâce à la lutte non violente", a ajouté Chindang Nicolas.