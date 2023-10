Tchad : des jeunes filles d’Abéché se préparent pour l’avenir avec la formation en informatique

La première adjointe au Maire de la ville d'Abéché, Khadidja Assamah Issa, représentant le gouverneur du Ouaddaï, a présidé la cérémonie de clôture de cette formation qui s'est déroulée le samedi 21 octobre 2023. Cette initiative a été organisée par l'association "La Voix de la Femme pour la Médiation, la Réconciliation, et le Leadership Féminin," en collaboration avec l'Agence de Développement de la Technologie, de l'Information et de la Communication (Adetic) d'Abéché. Elle a bénéficié à des jeunes filles élèves et étudiantes de la ville d'Abéché.



Ce programme de formation a permis aux participantes d'acquérir des compétences en informatique bureautique. Les jeunes filles ont exprimé leur satisfaction et formulé des recommandations aux organisateurs. Elles ont encouragé la répétition de ce type de formation et ont suggéré d'augmenter sa durée pour une meilleure maîtrise des technologies de l'information et de la communication (TIC).



Salima Saleh Mahmoud, la présidente de l'association "La Voix de la Femme pour la Médiation, la Réconciliation, et le Leadership Féminin," a souligné que l'objectif principal de cette formation était de familiariser les filles avec les nouvelles technologies à l'ère numérique. Au cours de deux semaines, les participantes ont suivi divers modules, notamment sur Microsoft Word et Excel. Salima Saleh Mahmoud a également exhorté les femmes à solliciter l'association pour des conseils et orientations concernant les questions liées à la cause féminine. Elle a plaidé en faveur du soutien des partenaires techniques et financiers pour la réalisation des objectifs de l'association.



Salima Saleh Mahmoud a également exprimé sa gratitude envers l'Adetic pour son accompagnement dans le succès de cette formation.



Lors de la clôture de l'atelier, la première adjointe au Maire, Khadidja Assamah Issa, s'est réjouie de l'ambiance de travail qui a régné pendant la formation. Elle a souligné que les connaissances acquises en informatique bureautique seront bénéfiques aux bénéficiaires dans leur parcours professionnel. Elle les a encouragées à mettre en pratique ces compétences pour améliorer leurs performances.



Khadidja Assamah Issa a également exprimé les remerciements des autorités locales envers l'association "La Voix de la Femme" et l'Adetic pour l'organisation de cette formation. Elle a assuré que toutes les autorités soutiennent les initiatives en faveur du développement de la province et du pays. Elle a invité les participantes à partager leurs préoccupations, et elle a annoncé que d'autres vagues de formation sont prévues dans les prochains jours.



La cérémonie s'est clôturée par une photo de groupe pour marquer cette étape importante.