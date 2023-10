Tchad : des jeunes formés en élevage et agriculture à N’Djamena

Une cérémonie de remise d’attestations à 20 apprenants en élevage de poulailler, agriculture et culture maraîchère a eu lieu le 7 septembre 2023 à la Maison de Quartier de N'djari, grâce à la formation dispensée par le Centre Birnty d'Études et de Formation.



Cette formation vise à lutter contre le chômage parmi la jeunesse tchadienne et à les encourager à appliquer leurs compétences sur le terrain pour contribuer au développement de ce secteur.