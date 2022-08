Tchad : des jeunes formés pour la défense de la dignité humaine

L’Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad (APLFT), organise une école d'été de formation des jeunes défenseurs de la dignité humaine.



C’est dans le cadre de la mise en œuvre de son Projet intitulé « Action Citoyenne pour la démocratie et le renforcement de l’état de droit au Tchad », financé par l'USAID, grâce au soutien technique de Fhi360.



Placée sous le thème : « la mise en application des résolutions du Dialogue national inclusif », cette école d'été de formation se déroulera du 14 au 17 septembre 2022, à Koundoul.



Le taux de participation est de 5 000 FCFA, et les inscriptions se font tous les jours au secrétariat de l’APLFT, situé à Chagoua non loin de l’ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Tchad.