Tchad : des jeunes musulmans de Moundou formés sur le mariage islamique et la vie conjugale

La formation s'adresse aux jeunes filles et garçons de confession musulmane. Ce sont les locaux du collège Ouhoud Bilingue qui abritent ces assises de quatre jours. Ils sont une cinquantaine de participants venus des différents quartiers de Moundou à y prendre part.



L'ouverture des travaux a été présidée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Logone Occidental en présence de quelques autorités administratives, civiles et traditionnelles, ainsi des responsables des autres confessions religieuses.



L'initiative a pour but de contribuer à l'amélioration de la vie de couple. Le constat selon le formateur est que les ménages font face à des divorces. D'où le choix du thème sur le mariage islamique.



Les participants devraient être à mesure, à l'issue de cette formation, d'avoir une idée sur la gestion conjugale, le budget familial, l'éducation des enfants et la résolution pacifique des conflits entre les conjoints.



Des attestions de participations seront remises à l'issue de la formation.