Tchad : des jeunes se familiarisent avec l'entrepreneuriat social au MKO

Une cinquantaine de jeunes tisserands de la paix du Mayo Kebbi Ouest (MKO) suivent une formation sur l'entrepreneuriat social, au profit de la paix et du développement durable.



Rendue possible par l'UNESCO, à travers le ministère de la Formation professionnelle et des Métiers, cette école du savoir vise à outiller les participants en techniques entrepreneuriales, dans l'optique de les épargner de la vulnérabilité.



Ainsi, les jeunes tisserands de la paix de la province du Mayo Kebbi Ouest, seront amenés à créer des activités génératrices de revenus afin de se prendre en charge avec des petits moyens. Ils doivent également parler de la paix et de la cohabitation pacifique dans les zones transfrontalières du Gabon, du Cameroun et du Tchad, cible du projet.



C'est la directrice du développement des activités économiques du ministère de la Formation professionnelle et des Métiers, Mme Zeudjurbé Tchinbiakbé née Madjimta Astal Pulchérie, qui a ouvert les travaux de cette formation qui dure cinq jours, au Centre Culturel Nicodème (CCN) de Pala.



La formation est dirigée par l'expert en entrepreneuriat social, Gabin Moussavou Mapaga, venu du Gabon.