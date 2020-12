Tchad : des jeunes veulent lancer une application mobile pour dénoncer la corruption

L'Organisation tchadienne pour la transparence "Tchad Zéro Corruption" a présenté son rapport d'impact 2019-2020. Parmi ses projets visant à lutter contre la corruption au Tchad, elle annonce son intention de lancer une application dénommée "Acourba" pour signaler la corruption.L'application devrait être accessible via téléphone mobile, et permettra aux citoyens dénoncer des faits de corruption pour promouvoir les valeurs de l'intégrité, la transparence et la responsabilité."L’ampleur qu’a pris la corruption dans nos administrations ou dans la vie quotidienne des tchadiens, résulte de la banalisation de ce phénomène par ces derniers. Elle est devenue une culture, une habitude, bref, quelque chose de normale. Cette attitude a fait en sorte que la corruption soit ancrée très profondément dans notre société, alors que la corruption est un phénomène qui met à mal la bonne gouvernance, l’égalité des chances, la justice sociale, et la bonne marche d’une nation. C’est pourquoi, il faut œuvrer pour le changement des mentalités et la prise de conscience des citoyens sur le danger que représente la corruption", indique Ali Eizaldeen, président de "Tchad Zéro Corruption".L'année dernière, Tchad Zéro Corruption a décerné le prix de l'intégrité décerné à Abbas Mahamat Ambadi , pour sa première édition, tandis que le prix de l'honnêteté a été remis à Mahamat Nour Ibedou. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la corruption qui est célébrée demain, mercredi 9 décembre 2020, dans le monde, l'initiative Tchad Zéro Corruption 2020 entend lancer sa deuxième campagne.Les citoyens sont invités à participer à la campagne de "Tchad Zéro Corruption" en envoyant une vidéo qui ne dépasse pas une minute pour parler de la corruption et ses impacts dans la société.Le Tchad est classé à la 162ème place sur 180 pays, dans l'Indice sur la perception de la corruption 2019, publié en janvier 2020 par Transparency International en marge du Forum de Davos.