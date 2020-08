Tchad : des jeunes volontaires organisent une journée de salubrité à Guéréda

Dans le cadre de ses activités, l'association des jeunes volontaires pour la paix, le développement et l'environnement (AJVPED) de Guéréda a initié dimanche une journée de salubrité pour la propreté de la ville.



L'opération s'est déroulée dans les lieux publics qui sont les plus fréquentés par la population et dans des localités voisines, notamment l'hôpital départemental, des routes et des marchés.



La protection de l'environnement étant l'un des buts de l'association, et compte tenu de la saleté dans la ville, les jeunes de l'association se sont engagés avec fermeté pour apporter leur contribution.



Le président de l'association, Ézéchiel Yala, affirme que pour éviter les diverses maladies, ils ont jugé utile de s'atteler à rendre la ville propre. "Mieux vaut prévenir que guérir", préconise-t-il.



Selon Ézéchiel Yala, la démarche consiste tout d'abord à sensibiliser les jeunes pour l'unité et l'éducation. La sensibilisation contre la pandémie de Covid-19 n'est pas occultée.



Il lance un appel auprès des autorités administratives de la ville et des organisations afin de les appuyer en matériels, permettant de poursuivre leurs objectifs.



"Les jeunes volontaires de l'association ont travaillé avec assiduité et abnégation pour la propreté de la ville de Guéréda. Ce n'est que la première phase", assure Ézéchiel.