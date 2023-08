Tchad : des journalistes points focaux mobilisés pour la promotion des droits de l'enfant

Cette formation avait pour objectif de doter les 38 journalistes points focaux de N'Djaména et des provinces d'outils et de connaissances nécessaires pour plaider en faveur des droits de l'enfant et promouvoir la protection des mineurs à travers les médias. Elle visait à susciter leur intérêt pour la rédaction d'articles favorables à l'enfance. De plus, cette initiative devait contribuer à la création et à la diffusion de contenus médiatiques en faveur de la protection des droits de l'enfant, ainsi qu'à ancrer les questions liées à l'enfance au cœur des débats publics.



Au cours de ces trois jours de travail intense, diverses thématiques ont été abordées et discutées. Parmi elles figuraient les résultats clés en faveur de l'enfant, la collaboration avec les médias, les procédures d'accès à l'information, la protection de l'anonymat, les accords parentaux, une présentation des principes fondamentaux de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, les techniques de traitement de l'information pour favoriser la protection des enfants dans les médias, une présentation du cadre juridique lié à la protection de l'enfant, ainsi que l'exposition de la Charte et du Guide de protection de l'enfant dans les médias. Des techniques de prise de vue favorables à la protection de l'enfance ont également été abordées.



Prononçant la clôture de ces sessions de formation des points focaux, Kondol Abanda Dieudonné, Directeur de la Coopération au Ministère de la Communication, a souligné que ces points focaux avaient désormais la mission de se battre aux côtés du Gouvernement du Tchad et de ses partenaires, notamment l'UNICEF, pour assurer la survie, la protection et l'épanouissement des enfants. Il a également noté que ces participants joueront un rôle clé en tant qu'interface au sein de leurs rédactions pour promouvoir les priorités du Programme de Coopération Tchad-UNICEF.



Kondol Abanda Dieudonné a exprimé sa gratitude envers l'UNICEF pour leur collaboration sincère et leur soutien multiforme dans cette lutte en faveur du développement de ce groupe vulnérable, soulignant que l'investissement dans l'enfant équivaut à planifier l'avenir.